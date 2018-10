EU tager skridt i kamp mod momssvindel i milliardklassen

Medlemslandene i EU er enige om fire hurtigløsninger på moms, og nu venter svaret fra Europa-Parlamentet.

Momssvindel i Europa har et omfang, så beløbet kan få en helt egen linje:

150.000.000.000 euro svarende til 1.180.000.000.000 danske kroner.

Tirsdag har EU-landenes finansministre taget et skridt på vejen mod at bekæmpe svindel med moms.

Det er sket med fire midlertidige hurtigløsninger, blandt ministrene kaldet quick-fixes, der også skal lette håndteringen af moms for virksomheder.

- Det er gode og vigtige skridt på vejen. Men det er næppe en endegyldig løsning, for momssvindel er desværre en ret udbredt svindelform, siger finansminister Kristian Jensen (V).

Der arbejdes i øjeblikket på teknisk niveau med en stor og forkromet løsning på, hvordan moms skal fungere i hele EU. Men den plan er fortsat kun på tegnebrættet, og der er mange uenigheder.

De fire praktiske og midlertidige løsninger, der tirsdag er opnået enighed om, kan tidligst træde i kraft i år 2020. Europa-Parlamentet arbejder sideløbende med sagen, og her er en beslutning ikke fundet. Sagen drøftes i disse dage i EU-Parlamentet i Strasbourg.

- Denne pakke af forslag skal ordne nogle praktiske problemer, som vi oplever med de nuværende momsregler, siger Østrigs finansminister, Hartwig Löger, efter mødet i Luxembourg.

Den danske finansminister siger, at det med disse fire hurtigløsninger bliver lettere for danske virksomheder.

- De fire quick-fixes er til gavn for danske virksomheder, og det er til gavn for de danske skattemyndigheder, for det gør det nemmere og mere enkelt at sørge for, at der ikke bliver svindlet, siger Kristian Jensen.

EU-kommissær for økonomi Pierre Moscovici opfordrer til, at man med dagens beslutning sætter skub i processen mod en permanent ordning.

- Dagens aftale er endnu et skridt mod at adressere problemet og at ændre momsreglerne mod det bedre. Nu skal vi drage fordel af dette momentum, siger Moscovici.

/ritzau/