Europæisk økonomi slikker coronasårene - men skyer truer

I tredje kvartal voksede økonomien i eurozonen 12,6 procent. Det er det største kvartalsvise spring målt.

Økonomien i eurozonen tog et rekordstort spring i tredje kvartal. Her voksede bruttonationalproduktet, bnp, med 12,6 procent.

Det viser tal fra Eurostat, der er EU's statistiske kontor.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Væksten skal dog ses i lyset af en rekordstor tilbagegang i andet kvartal. Her faldt bnp 11,8 procent.

- Genrejsningen er forløbet bedre end ventet hen over sommeren, lyder det fra Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, i en kommentar.

Økonomien er dog rendt ind i problemer igen, vurderer han.

- Stigende smittetal og skærpede restriktioner truer med at slå genopretningen i stykker i fjerde kvartal, lyder det fra økonomen.

Økonomien er da heller ikke på ret køl endnu. Samlet er økonomien skrumpet 4,3 procent fra sidste år.

Værst ser det ifølge Allan Sørensen ud for Spanien og Storbritannien.

I Storbritannien er der igen indført skrappe restriktioner, hvor alle ikke-nødvendige-butikker skal holde lukket.

Samtidig er der usikkerhed om briternes udtræden af EU, der fortsat forhandles om.

Der er fredag også kommet tal for udviklingen i den danske økonomi. Her voksede bnp med noget mere beskedne 4,9 procent.

Det kan dog hænge sammen med graden af nedlukningen under pandemien. Det vurderer Bjørn Tangaa Sillemann, analytiker i Danske Bank.

- 4,9 procents vækst er ikke overvældende, hvis vi sammenligner med fremgangen i mange andre europæiske lande.

- Men det skyldes altså, at produktionen ikke lukkede ned herhjemme, som den gjorde det mange andre steder, skrev han i en kommentar til de danske tal.

Bnp-tallet fra Danmarks Statistik bliver løbende revideret, i takt med at der kommer flere tal om udviklingen i økonomien.

Det er tidligere set, at der har været store revisioner flere år senere.

/ritzau/