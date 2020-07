Europas økonomi lider historisk knæk under coronaudbrud

Ifølge foreløbig opgørelse fra Eurostat skrumpede økonomien i EU med 11,9 procent i andet kvartal.

Coronavirusset har lagt en alvorlig dæmper på økonomien i de europæiske lande.

EU-landenes samlede bnp - der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi - faldt med 11,9 procent i andet kvartal. Det viser en opgørelse fra Eurostat.

Der er tale om et estimat over udviklingen i andet kvartal. Ikke alle lande i EU har offentliggjort tal for udviklingen - herunder Danmark.

Tallet er ikke desto mindre det klart største fald, som Eurostat har målt, siden statistikken begyndte i 1995.

Hos Arbejdernes Landsbank betegner økonom Anders Christian Overvad tallet som et historisk tilbageslag.

- Faldet er i sig selv gruopvækkende, men at faldet kommer oven på et fald i første kvartal på 3,6 procent gør kun dagens tal mere skræmmende.

- Det vidner om, hvor hårdt og hurtigt coronakrisen har ramt de europæiske økonomier, siger han.

Blandt de lande, der har offentliggjort tal, er tilbagegangen størst i Spanien, Portugal og Frankrig, hvis økonomier er skrumpet henholdsvis 18,5, 14,1 og 13,8 procent.

Det mildeste slag har ramt Litauen, som er gået tilbage med 5,1 procent.

Anders Christian Overvad vurderer dog, at EU-landene har gode forudsætninger for at komme op af hullet.

Blandt andet med støtte fra den enorme hjælpepakke på 5600 milliarder kroner, som landene blev enige om tidligere i juli.

På den anden side kan det give anledning til bekymring, at flere lande på det seneste har oplevet stigning i smitten - herunder Spanien.

Faldet i EU er en anelse større end i USA. Den amerikanske økonomi skrumpede med 9,5 procent i andet kvartal. Det er det største fald, der er registreret, siden man begyndte at føre statistik i 1947.

/ritzau/