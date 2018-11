Eva Kjer lover at slås for fiskernes adgang til britisk vand

Frankrig fører an i kritik af dårlig brexit-aftale for fiskeriet. Dansk fiskeriminister vil arbejde på aftale.

Holder den skilsmisseaftale, som Storbritannien og EU har indgået, kan danske fiskere frem til udgangen af 2020 uhindret fiske videre i britisk farvand.

Men derefter kan de få et alvorligt problem. Fiskeri er ikke omfattet af skilsmisseaftalens nødplan - bagstopperen - og derfor kan godt en tredjedel af det danske fiskeri blive udelukket fra britisk farvand 1. januar 2021.

Premierminister Theresa May har mere end antydet, at det bliver tilfældet. Torsdag gentog hun, at briterne er helt færdige med EU's fælles fiskeripolitik.

Det gør det essentielt for Danmark, der er et af otte EU-lande med særlige fiskeinteresser i klemme, at EU-kredsen står sammen, når der skal forhandles.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) kalder det en "prioritet" for regeringen. Hun lover at arbejde for, at sammenholdet hidtil i processen fastholdes, så man forsøger at få fiskeriet med i forhandlingen om en fremtidig aftale.

- Det sammenhold er vigtigt at bære videre nu i forhold til, hvordan fremtidsaftalen kan komme til at se ud, så fiskeriet bliver betragtet som en del af det samlede, som vi skal forsøge at opnå en tilfredsstillende løsning om, siger Eva Kjer Hansen.

Det er ifølge udtrædelsesaftalen en fælles hensigt, at parterne inden 1. juli 2020 indgår en aftale for fiskeriet.

Danmarks Fiskeriforening, der repræsenterer fiskerne, frygter, at det bliver en hård nød at knække, da briterne fisker mindre i EU-farvand, end EU-landene fisker i britisk farvand.

- Jeg kan sige, at det er et prioriteret område fra dansk side. Det betyder noget for vores fiskeribranche. Derfor ligger vi vægt på, at vi nu i en fremtidsaftale får lavet en fornuftig aftale med Storbritannien - også om adgang til britisk farvand, siger Eva Kjer Hansen.

Frankrig har i kølvandet på offentliggørelsen af brexitaftalen ført an i en kritik af, at fiskeriet ikke er med i nødplanen, der nemt kan komme i anvendelse.

Franskmændene har talt om at genåbne forhandlingerne, hvilket ikke har fået opbakning hos de øvrige lande.

Den danske fiskeriminister hæfter sig i første omgang ved, at det er godt for Danmarks interesser, at der overhovedet er landet en skilsmisseaftale, som måske kan blive godkendt.

For forlader briterne EU uden en aftale 29. marts 2019, så ville briterne allerede dagen efter kunne udelukke danske og andre fiskere, da kongeriget bliver en "uafhængig kyststat".

- Det bedste er, at der er en aftale. At det overhovedet er lykkedes at komme så langt, så vi forhåbentlig ikke risikerer, at der kommer en hård brexit, siger Eva Kjer Hansen.

/ritzau/