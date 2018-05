Eva Kjer til EU: Ja til kameraer på danske fiskerbåde

Et EU-forbud mod udsmidning af fisk skal være fuldt gennemført fra 2019. Men ikke alle lande er klar.

Danske fiskerbåde kan sejle forrest og teste en model, hvor de får kameraer om bord for at kontrollere, at de ikke smider fisk over bord.

Det tilbyder fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mandag på et møde i Bruxelles med EU's fiskerikommissær, Karmenu Vella.

Til gengæld skal de danske fiskere have lempet noget bureaukrati eller nogle regler andre steder, foreslår hun.

- Det er meget at forvente af fiskerne at tage kameraer med om bord, siger Eva Kjer Hansen.

- Der skal også være noget i det for danske fiskere, siger hun.

Eva Kjer Hansen er mandag på sin første udlandsrejse som minister, efter at hun ved rokaden tidligere på måneden blev minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling.

EU's forbud mod udsmidning af næsten alle kvotebelagte fisk skal være fuldt gennemført fra 2019.

Men ikke alle lande er klar til at overholde den såkaldte landingsforpligtelse, frygter hun.

- Det vil være helt uacceptabelt. For det giver ulige konkurrencevilkår, siger Eva Kjer Hansen.

Og det er derfor, den danske minister tilbyder, at Danmark kan udarbejde en prototype for kontrollen, der bagefter kan anvendes over hele EU.

Problemet med udsmidning af fisk er dog også stort i Danmark.

Det viser en opgørelse, som forskere fra Danmarks Tekniske Universitet tidligere på året lavede for DR Nyheder.

Ifølge opgørelsen smed danske fiskere alene i 2016 i Østersøen 1300 ton torsk i havet.

Forskerne fra DTU har blandt andet været med på en række fangstrejser for at kortlægge antallet af ulovligt udsmidte fisk.

De fandt ud af, at godt 10 procent af al dansk torsk fra Østersøen i 2016 blev smidt i havet igen.

Det kan betyde, at der bliver fisket flere fisk, end fiskebestandene kan holde til.

