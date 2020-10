Facebook udvider i Odense - har investeret ti milliarder

I 2023 vil Facebooks to bygninger på datacenter i Odense blive suppleret af en tredje bygning.

Første spadestik er blevet taget til en udvidelse af Facebooks datacenter i Odense.

I 2023 kommer datacentrets nuværende to bygninger til at blive suppleret af en bygning nummer tre. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Den nye bygning kommer til at være en databygning med plads til massevis af computerservere. På den måde vil den minde om de to eksisterende bygninger, der for godt et år siden kunne tænde de første servere.

Serverne er med til at drive det gigantiske onlinenetværk, som Facebook står bag.

De mange servere producerer i øvrigt en del overskudsvarme, som bliver sendt videre til en lokal forsyningsvirksomhed. Den sender derefter varmen videre ud til de lokale borgere.

Med byggeriet af den nye bygning kommer Facebook til at have investeret i alt ti milliarder kroner i anlægget i Odense, skriver Fyens Stiftstidende.

Byggeriet af den nye bygning vil beskæftige op mod 900 personer i de travleste perioder, oplyser Facebook.

