Facebook vil erstatte nyhedsfeed for at værne om privatliv

Der skal være et større fokus på privatlivet fremadrettet, mener Facebook, der den kommende tid får make-over.

Fremtiden er privat, og derfor skal Facebook også i højere grad være det.

Det er kernen i det, som det sociale medies stifter, Mark Zuckerberg, fortæller tirsdag på Facebooks udviklerkonference i San Jose i Californien.

Det skriver teknologi-siden The Verge.

- Over tid tror jeg, at den private sociale platform bliver endnu mere vigtig i vores liv end vores digitale bykvarterer, siger Mark Zuckerberg.

- Så i dag lægger vi ud med at tale om, hvordan det kan se ud som produkt, hvad det betyder at få gjort din sociale oplevelse endnu mere privat, og hvordan vi bliver nødt til at ændre måden, vi driver vores virksomhed på for at bygge det, siger han.

I den kommende tid bliver det sociale medie ændret. Der sker et skifte fra det klassiske nyhedsfeed og offentlige opslag hen mod en mere privatlivsfokuseret kommunikationsplatform, skriver The Verge.

Blandt andet vil der i højere grad blive fokuseret på grupper og begivenheder.

/ritzau/