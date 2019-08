Fængslet russer peger på Danske Bank som hvidvaskcentral

Russeren Boris Fomin, tidligere bestyrelsesformand i Promsberbank, fortæller om hvidvask til Berlingske.

Den tidligere bestyrelsesformand for den russiske bank Promsberbank Boris Fomin fortæller til Berlingske, at det var penge fra kriminelle aktiviteter, der flød gennem Danske Banks estiske filial i den store hvidvasksag.

Berlingske har gennem flere år oprullet, hvordan penge fra mistænkelige kilder flød gennem Danske Banks estiske filial ind i EU og resten af verden.

Danske Bank selv konkluderede i 2018, at op mod 1500 milliarder kroner i mistænkelige transaktioner var kørt gennem filialen.

- Pengene havde kriminel oprindelse. Der var tale om indkomster fra ulovlig berigelse, fiktive aktiviteter eller bestikkelse samt udbytte fra andre former for kriminalitet, skriver Boris Fomin til Berlingske.

Boris Fomin, der sidder fængslet, fortæller, at tre bankmænd, der ejede Promsberbank, over 20 år vaskede penge hvide blandt andet gennem Danske Bank via en stribe firmaer.

- Disse firmaer åbnede kun konti i banker, som netværket kontrollerede, og hvori det var lykkedes at etablere personlig kontakt med ledelsen samt få garantier for pengenes sikkerhed og rettidige overførsler.

- På den måde hvidvaskede og legaliserede de milliardbeløb på deres kunders ordre, skriver han til Berlingske.

Promsberbank blev lukket af myndighederne, og Boris Fomin har fået en fængselsdom på seks år for sin rolle i sagskomplekset mod banken.

Hvidvaskekspert Graham Barrow siger til Berlingske, at Boris Fomins informationer kan give yderligere problemer for Danske Bank. Men siger også:

- Man bør være på vagt over for enhver information, der kommer fra Rusland med myndighedernes samtykke.

Boris Fomin navngiver over for Berlingske en lang række selskaber, der skal have været brugt til hvidvasken. Danske Bank vil ikke kommentere på konkrete kunder, men skriver til Berlingske:

- Der er ingen tvivl om, at der var en lang række kritisable forhold både på lokalt niveau og på koncernniveau, der medførte, at den estiske filial kunne bruges til mistænkelige transaktioner.

- Blandt andet er der mistanke om, at der har været lokale medarbejdere, som aktivt har medvirket til mistænkelige aktiviteter eller har stået i ledtog med kunder.

- Som vi meldte ud den 19. september 2018, har vi derfor meldt en række tidligere medarbejdere til de estiske myndigheder, heraf otte direkte til politiet.

/ritzau/