Færre svenske turister sender Legolands resultat ned

Legoland Billund kunne ikke følge op på rekordresultat fra 2017 sidste år, hvor omsætning og overskud faldt.

Selv om Legoland Billund måtte se de økonomiske resultater gå tilbage i 2018, er der fortsat penge at tjene på at drive forlystelsespark.

Færre svenske turister og en kold påske bliver forklaret som årsager til de lavere indtægter i 2018.

Overskuddet endte på 99 millioner kroner i 2018. Det er et dyk fra 121,3 millioner kroner i 2017, der bød på det bedste resultat i Legolands historie.

Det viser regnskabet fra Legoland Billund, der ved siden af forlystelsesparken tilbyder overnatningsmuligheder.

I 2018, hvor Legoland kunne fejre 50-års fødselsdag, faldt omsætningen med knap 25 millioner kroner 703 millioner.

Legoland Billund fremhæver i regnskabet, at nyhederne i 2019 er åbningen af Legoland Castle Hotel og et nyt riddershow kaldet "Battle of The Brick" med levende heste og riddere.

- De to nyheder forventes at bidrage positivt til den økonomiske udvikling, skriver Legoland i regnskabet.

Legoland Billund er en del af den verdensomspændende koncern Merlin Entertainments, der ejer forlystelsesparker i hele verden.

Der er i dag otte Legoland-parker. En park i Sydkorea er på vej og åbner formentlig i 2022. En park i New York skal efter planen åbne i 2020.

Lego solgte tilbage i 2005 Legoland-parkerne, og Legofamilien Kirk Kristiansen ejer i dag lige under 30 procent Merlin Entertainments.

Familien får en andel af indtægterne for at bruge varemærket Lego og Legoland samt salget af Lego-produkter i parkerne. Derudover får det udbytte fra overskuddet.

