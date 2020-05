Fagforbund frygter jobtab ved brat stop for hjælpepakker

Et brat stop for hjælpepakker kan medføre permanente jobtab i industrien, frygter fagforbundet Dansk Metal.

Hos fagforbundet Dansk Metal har man fået sved på panden af en rapport fra regeringens ekspertgruppe, der foreslår, at hjælpepakkerne til danske virksomheder med få undtagelser stoppes 8. juli.

Det vil ifølge formand Claus Jensen sætte dybe spor i danske industrivirksomheder, siger han i en pressemeddelelse.

Han mener ikke, at ekspertgruppen har inkluderet virksomheder, der lever af sin eksport, i de undtagelser, som fortsat kan få hjælp fra staten.

Og på de virksomheder frygter Claus Jensen, at de ansatte kommer til at betale med deres job.

- Vi vil stå over for tusindvis af fyringer, som vi aldrig får tilbage. Jeg er dybt forundret over, at de ikke i høj nok grad tager de hensyn med, siger han.

Frygten er, at når først arbejdspladser i industrien har forladt Danmark, kommer de ikke igen.

- Lektien fra finanskrisen var klart, at taber vi industriarbejdspladser i en krise, så mister vi permanent de arbejdspladser, siger Claus Jensen.

Problemet er ifølge Dansk Metals formand, at selv om Danmark er ved at åbne op, er mange af de lande, som industrien eksporterer til, stadig lukket ned eller økonomisk i dvale.

- Det forhold, synes jeg, på ingen måde, at de (ekspertgruppen, red.) tager hensyn til. De erhverv, der ikke længere er ramt, skal selvfølgelig ikke have støtte, men der er stor forskel på brancher, siger han.

Og det ikke kun i industrien, man frygter fyringer, hvis hjælpepakkerne forsvinder fra den ene dag til den anden.

Hos hovedorganisationen Lederne, hvis medlemmer er topledere, mellemledere og projektledere, ser man også med bekymring på udsigten til, at hjælpepakkerne ikke bliver forlænget for flere, end ekspertgruppen foreslår.

- Hver tredje leder bliver nødt til at afskedige medarbejdere, hvis støtten forsvinder 8. juli som planlagt. Det viser en undersøgelse, vi har lavet blandt medlemmer af Lederne, siger cheføkonom hos Lederne Niklas Praefke i en analyse.

- Det er problematisk, at ekspertgruppen anbefaler, at lønkompensationsordningen bør afvikles med det samme. Det vil sende ledigheden i vejret.

