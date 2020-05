Fagforbund vil fastfryse dagpengeperioden året ud

Det vil give de 180.000 ledige i Danmark mere tryghed, hvis man forlænger pausen i dagpengeperioden, siger HK.

Om en måned bliver dagpengeuret sat i gang, og så bliver der igen talt op i lediges dagpengeperiode. Uret har ellers været sat på pause under coronakrisen.

Men udsigten til at ledige skal søge job under en hårdt presset samfundsøkonomi, bekymrer fagforbundet HK.

Derfor foreslår fagforbundet, at man forlænger fastfrysningen året ud. Det siger formand Kim Simonsen.

- Vi tror, at vi letter usikkerheden og giver lidt tryghed ved, at man ikke allerede skal være bange for, hvad der sker ved udgangen af maj.

- Der er mange af de arbejdsløse, der også var det i efteråret 2019. Mange af de nyledige (under krisen, red.) kommer måske foran dem, så det her giver faktisk mere tryghed, siger han.

Ledige har ret til to år med dagpenge. Det er det, der omtales som dagpengeuret, der tikker ned.

Det ur har været sat på pause i tre måneder under coronakrisen, som så altså ikke har talt med. Den pause udløber 9. juni.

Der er under coronakrisen blevet en del flere ledige. I perioden fra 9. marts til og med 9. maj er køen af ledige vokset med 48.442 personer. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet søndag.

Udviklingen i ledigheden har de seneste dage stabiliseret sig. Eksempelvis meldte 180 personer sig ledige lørdag, hvilket er lidt lavere end normalt for samme ugedag i samme uge de foregående fem år.

Det er også lavere end antallet af personer, der frameldte sig som ledig lørdag, enten fordi de eksempelvis har fået et arbejde, er gået på pension, er blevet syge eller er begyndt på en uddannelse.

Samlet set er 180.025 personer ledige i Danmark. Ifølge brancheforeningen Danske A-Kasser har mindst 9.000 medlemmer oplyst, at de har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode.

/ritzau/