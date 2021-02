FAKTA: Alphabet er et af verdens største internetfirmaer

To amerikanske studerende stiftede i 1998 det, der i dag er et af verdens største internetfirmaer.

Alphabet, der er selskabet bag Google, har tirsdag aften dansk tid fremlagt regnskab for 2020.

Her kan du læse mere om Alphabet, der på 20 år er blevet til et af verdens største internetfirmaer:

* Google blev stiftet af de amerikanske ph.d.-studerende Larry Page og Sergey Brin i september 1998.

* Google var oprindeligt kun en algoritme, der lod brugere søge på internettet. Efterfølgende kom flere og flere tjenester på.

* Alphabet har over 132.000 ansatte på verdensplan.

* Firmaets hovedsæde bliver kaldt Googleplex og ligger i byen Mountain View i den amerikanske delstat Californien.

* Ud over at være en søgemaskine på internettet tilbyder Google nettjenester inden for e-mail (Gmail), oversættelse (Google Translate), kort/navigation (Google Earth og Google Maps), arbejde/produktivitet (Google Docs, Sheets og Slides) og meget mere.

* Google har siden 2006 ejet videotjenesten YouTube.

* Efter en intern omstrukturering i 2015 er Google i dag ejet af firmaet Alphabet, der ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Kilder: Google, Business Insider, Information og Forbes.