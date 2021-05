FAKTA: Antallet af konkurser siden finanskrisen

Det er ikke for alvor muligt at se coronakrisen i antallet af konkursbegæringer i 2020 og 2021. Se mere her.

Der var i april 158 konkurser blandt aktive virksomheder i Danmark.

Her er en oversigt over antallet af månedlige konkurser siden finanskrisen i 2009.

2021: 197.*

2020: 185.

2019: 216.

2018: 205.

2017: 188.

2016: 194.

2015: 168.

2014: 146.

2013: 186.

2012: 219.

2011: 208.

2010: 269.

2009: 278.

Gennemsnit: 205.

Kilde. Danmarks Statistik.

Tallene er for aktive virksomheder. Det er defineret ved, at de enten har ansatte og/eller en omsætning på mindst en million kroner om året. Tallene er korrigeret for sæsonudsving.

* Dækker de første fire måneder af 2021.

/ritzau/