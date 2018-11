FAKTA: Apples største salgshit er fortsat iPhone

Apple runder regnskabsåret af ved at sælge iPhones for et beløb svarende til 244 milliarder kroner.

Apple har torsdag offentliggjort regnskab for fjerde kvartal og dermed også for hele regnskabsåret 2017/18.

Omsætningen i de 12 måneder steg til 265,6 milliarder dollar (1738 milliarder kroner) fra 229,2 milliarder dollar i det foregående regnskabsår.

Samtidig er overskuddet efter skat forbedret til 59,5 milliarder dollar (389,2 milliarder kroner) fra 48,4 milliarder dollar.

I fjerde kvartal havde Apple en omsætning på 62,9 milliarder dollar. Og det er fortsat iPhone, der trækker det største læs:

Her er et overblik over antallet af solgte enheder og omsætning fordelt på de vigtigste produkter i kvartalet:

* iPhone: 46,9 millioner styk - 37,2 milliarder dollar (244 milliarder kroner).

* iPad: 9,7 millioner styk - 4,1 milliarder dollar (26,8 milliarder kroner).

* Mac: 5,3 millioner styk - 7,4 milliarder dollar (48,4 milliarder kroner).

Hertil kommer omsætning fra Service og Andre Produkter (blandt andet iPods, Apple TV og Apple Watch) på samlet 14,1 milliarder dollar (92,2 milliarder kroner).

Alle tal er afrundet.

Kilde: Apples kvartalsregnskab.

/ritzau/