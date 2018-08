FAKTA: Arla har vokset sig stor

Arla-koncernen ejes af andelshaverne. De seneste år er selskabet blevet en enorm koncern.

Arla blevet et globalt brand, der sælger for milliarder verden over. Torsdag har selskabet leveret regnskab for første halvår af 2018.

Læs mere om Arla her:

* Mejerigiganten Arla er et selskab, der ejes af de bønder, der leverer mælk til selskabet.

* Selskabet har rødder tilbage til den danske andelsbevægelse og til Mejeriselskabet Danmark, der opstod som en fusion af en række mindre mejeriselskaber i 1970.

* Virksomheden blev gradvist større og fusionerede i 1999 med Kløver Mælk og i 2000 med svenske Arla.

* I første halvår 2018 omsatte Arla over fem milliarder euro og fik et resultat på 120 millioner euro.

* Der var specielt vækst i brands som Arla-mælk, Lurpak, Castello og Puck.

Kilde: Arlas halvårsregnskab for 2018.