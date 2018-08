FAKTA: Bidragssatser er gebyrer for boliglån

Realkreditinstitutternes gebyrer for boliglån er steget markant siden 2009. Tre sager er prøvet ved domstolen.

Realkreditinstitutternes bidragssatser er løbende sat i vejret de senere år og har været genstand for kritik, debat og tre retsopgør, som afgøres onsdag.

I de tre sager har boligejere lagt sag an mod deres realkreditinstitut. De vil have afprøvet, om stigninger i bidragssatsen på deres boliglån er rimelige, og om der er grundlag for stigningerne i de aftaler, de har indgået med selskaberne.

Læs her, hvad bidragssatser er:

* En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstitutter tager for at forvalte boliglån.

* Bidragssatser er altså ikke afhængige af renten på lånet.

* Bidragssatserne går til at betale for administration af lånet og til at dække ind for den risiko, der er ved at låne penge ud, hvis skyldneren nu ikke kan betale tilbage.

* Bidragssatsen beregnes af restgælden.

* Hvor meget, man skal betale, afhænger blandt andet af lånetype, hvor stort lånet er, og om der betales afdrag på lånet.

* Konkurrencerådet konkluderede i august 2017 i en analyse, at bidragssatserne er steget betydeligt siden 2009.

* Stigningen i bidragssatserne kan ikke tilskrives hverken stigende driftsomkostninger, udvikling i nedskrivninger eller øgede kapitalkrav, lød konklusionen.

* Realkreditbranchens talerør, Finans Danmark, afviste dog myndighedernes konklusioner. Ifølge organisationen var de baseret på "simple modeller og antagelser."

Kilder: Totalkredit, Mybanker, Realkreditrådet.

/ritzau/