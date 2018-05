FAKTA: Børsnoterede fodboldklubbers resultater

Brøndbys aktier falder kraftigt efter tabt mesterskab. Læs her om børsnoterede klubbers resultater.

Brøndbys aktier falder kraftigt på børsen, efter at holdet tabte guldet til FC Midtjylland og dermed også missede muligheden for at spille i Champions League.

Der er fem fodboldklubber på den danske børs. Læs her mere om udviklingen i deres aktiekurs og resultater:

* Parken Sport Entertainment (FC København):

Nettoresultat i 2017: 40,7 millioner kroner.

Samlet resultat siden 2010: 411,4 millioner kroner.

Markedsværdi: 740,6 millioner kroner.

Udvikling i aktiekurs på et år: -13,8 procent.

* Brøndby IF:

Nettoresultat i 2017: -24,8 millioner kroner.

Samlet resultat siden 2010: -596,6 millioner kroner.

Markedsværdi: 459,0 millioner kroner.

Udvikling i aktiekurs på et år: +133,3 procent.

* AaB:

Nettoresultat i 2017: 12,8 millioner kroner.

Samlet resultat siden 2010: -69,9 millioner kroner.

Markedsværdi: 57 millioner kroner.

Udvikling i aktiekurs på et år: -34,6 procent.

* Silkeborg Invest (Silkeborg IF):

Nettoresultat i 2017: 14 millioner kroner.

Samlet resultat siden 2010: 17 millioner kroner.

Markedsværdi: 137 millioner kroner.

Udvikling i aktiekurs på et år: +11 procent.

* Aarhus Elite (AGF)

Nettoresultat i 2017: -9,2 millioner kroner.

Samlet resultat siden 2010: -120,8 millioner kroner.

Markedsværdi: 79,5 millioner kroner.

Udvikling i aktiekurs på et år: +12,4 procent.

- AGF-tal fra årsregnskabet 2016/17, der sluttede med juni 2017.

Kilder: Nasdaq OMX, Parken Sport Entertainment, Brøndby IF, AaB, SIF, AGF.

/ritzau/