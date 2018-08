FAKTA: Carlsberg - verdens tredjestørste bryggeri

Millioner af liter øl produceres hvert år af bryggerier under Carlsberg. Læs om bryggerigiganten her.

Den danske bryggerigigant Carlsberg er blandt de største i verden og producerer millioner og atter millioner liter øl.

Læs her om bryggerigruppen, som har præsenteret sit regnskab for første halvår:

* Carlsberg er verdens tredjestørste bryggerigruppe.

* Carlsberg er vokset de senere år gennem en række internationale opkøb og rykkede fra fjerde- til tredjepladsen, da Anheuser-Busch og SABMiller fusionere.

* Ud over Carlsberg har bryggerigruppen en lang række mærker under sit tag, som sælges i 140 lande verden over.

* Foruden Carlsberg og Tuborg sælger koncernen også ølmærkerne Baltika, Holsten, Grimbergen og Kronenbourg.

* I Carlsberg i Danmark arbejder cirka 1500 medarbejdere med at producere og levere Carlsberg, Tuborg og Coca-Cola-produkter.

* Carlsberg solgte i 2017 107,1 millioner hektoliter øl og 19,2 millioner hektoliter "Andre drikkevarer". En hektoliter svarer til 100 liter.

* Bryggerigruppen har en række sponsorater i sportens verden - især fodbold.

* Carlsberg blev grundlagt i 1847 af bryggeren J.C. Jacobsen. Historien om bryggeren er tidligere skildret i tv-serien "Bryggeren".

Kilder: Carlsberg