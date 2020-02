FAKTA: Carlsberg - verdens tredjestørste bryggeri

Millioner af liter øl produceres hvert år af bryggerier under Carlsberg. Læs om bryggerigiganten her.

Carlsberg har tirsdag leveret et flot årsregnskab for 2019. Blandt andet øget salg af specialøl har været med til at sikre et solidt overskud på 10,2 milliarder kroner før skat.

Den danske bryggerigigant Carlsberg er blandt de største i verden og producerer millioner og atter millioner liter øl.

Læs her om bryggerigruppen her:

* Carlsberg er verdens tredjestørste bryggerigruppe.

* Carlsberg er vokset de senere år gennem en række internationale opkøb og rykkede fra fjerde- til tredjepladsen, da Anheuser-Busch og SABMiller fusionerede.

* Ud over Carlsberg har bryggerigruppen en lang række mærker under sit tag, som sælges i 140 lande verden over.

* Foruden Carlsberg og Tuborg sælger koncernen også ølmærkerne Baltika, Holsten, Grimbergen og Kronenbourg.

* Carlsberg har omkring 41.000 ansatte og har kontorer i 40 lande på verdensplan.

* I Danmark arbejder cirka 1500 medarbejdere med at producere og levere Carlsberg, Tuborg og Coca-Cola-produkter.

* Carlsberg havde i 2019 en omsætning på 65,9 milliarder kroner.

* Bryggerigruppen har en række sponsorater i sportens verden - især fodbold.

* Carlsberg blev grundlagt i 1847 af bryggeren J.C. Jacobsen. Historien om bryggeren er tidligere skildret i tv-serien "Bryggeren".

Kilder: Carlsberg.