FAKTA: Coop lukker 16 butikker i Brugsen-kæden

Coop har torsdag meddelt, at 16 underskudsgivende butikker i Brugsen-kæden lukkes. Her kan du få et overblik.

Coop Danmark lukker per 30. juni 16 butikker i Brugsen-kæden landet over.

Det drejer sig om 15 Dagli' Brugser og LokalBrugser over hele landet samt en Brugsen i København.

Her kan du se hvilke byer, det drejer sig om:

* Hornsyld.

* Gørding.

* Taulov.

* Nykøbing Mors.

* Thisted.

* Resen.

* Ullerslev.

* Årslev.

* Arden.

* Holbøll Plads, Aalborg SØ.

* Suldrup.

* Hjortekær.

* Smidstrup Strand.

* Kragelund.

* Viborg.

* København: Brugsen på Amagerbrogade.

Kilde: Coop Danmark.

/ritzau/