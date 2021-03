FAKTA: Dagrofa har haft underskud gennem en årrække

Dagrofa har haft underskud gennem en årrække, men har haft bedring i 2020. Læs mere her .

Dagrofa er torsdag kommet med årsregnskab for 2020, der viser fremgang i salget, hvilket dog ikke har været nok til at afværge et underskud.

Koncernen står bag Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb og har derudover en stor forretning med at sælge til restauranter og kantiner.

2020:

- Omsætning: 17.440 millioner kroner.

- Resultat: -96 millioner kroner.

2019:

- Omsætning: 17.165 millioner kroner.

- Resultat: -122 millioner kroner.

2018:

- Omsætning: 17.447 millioner kroner.

- Resultat: -593 millioner kroner.

2017:

- Omsætning: 17.189 millioner kroner.

- Resultat: -330 millioner kroner.

2016:

- Omsætning: 18.592 millioner kroner

- Resultat: -655 millioner kroner.

2015:

- Omsætning: 19.932 millioner kroner.

- Resultat: -198 millioner kroner.

2014:

- Omsætning: 19.967 millioner kroner.

- Resultat: -272 millioner kroner.

2013:

- Omsætning: 20.054 millioner kroner.

- Resultat: -221 millioner kroner.

2012:

- Omsætning: 20.782 millioner kroner.

- Resultat: +34 millioner kroner.

2011:

- Omsætning: 21.543 millioner kroner.

- Resultat: +81 millioner kroner.

Kilde: Dagrofas årsregnskab.

/ritzau/