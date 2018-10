FAKTA: Danske Bank blev advaret om hvidvask gang på gang

Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om hvidvask af milliarder. Læs her om sagen.

Sagen om mulig hvidvask for milliarder af kroner gennem Danske Banks estiske afdeling fortsætter med at vokse i omfang og alvor.

Senest har banken bekræftet, at den er i dialog med de amerikanske myndigheder, der er ved at undersøge, om der er foregået noget strafbart i sagen.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I slutningen 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen.

* I starten af 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder i sin estiske filial. Ifølge finanstilsynet i Estland og den russiske centralbank bruger kunder banken til blandt andet hvidvask.

* I 2009 kommer det estiske finanstilsyn med endnu en kritisk rapport om Danske Bank, men den er ikke helt så hård som to år tidligere.

* I 2013 stopper den amerikanske bank JPMorgan sit samarbejde med Danske Bank som følge af hvidvaskforebyggelse. Danske Bank går i gang med at undersøge udenlandske kunder, men undersøgelsen blev ikke ført til ende.

* I slutningen af 2013 sender en whistleblower en rapport til et medlem af direktionen. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige kunder. Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske Business for første gang om sagen. Siden beskriver avisen, hvordan alt fra russiske rigmænd til regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* I maj udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålægger banken at sætte fem milliarder kroner til side.

* I juli skriver Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på udenlandske kunder i Estland. Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge, der kommer fra kriminelle kunder.

* I august indleder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, en efterforskning af Danske Bank.

* I september skriver Wall Street Journal, at amerikanske myndigheder har startet en undersøgelse af sagen.

* 19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler, men banken er ikke i stand til at sætte beløb på omfanget.

* 4. oktober beder Finanstilsynet om at fordoble beløbet, der lægges til side, så det lyder på 10 milliarder kroner. Samme dag kommer det frem, at banken er blevet kontaktet af det amerikanske justitsministerium, der undersøger hvidvasksagen.

/ritzau/