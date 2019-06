FAKTA: Danske Banks estiske afdeling var centrum i hvidvasksag

Danske Banks estiske afdeling har være i vælten som følge af sag om hvidvask. Læs mere her.

Danske Bank har solgt sin portefølje af 10.800 privatkunder i Estland til den lokale bank LHV Pank.

Prisen er på 3,1 milliard kroner. Danske Bank har 1000 virksomhedskunder tilbage i Estland, som banken også er ved at lukke ned for, og også her er et frasalg ligeledes en mulighed.

Danske Bank er blevet tvunget til at lukke ned i Estland som følge af den omfattende sag om hvidvask, banken har været involveret i.

I september offentliggjorde Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Her følger en oversigt over konklusionerne:

* Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling.

* Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport.

* Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke.

* Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

* Undersøgelsen har fundet frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder omfattet af undersøgelsen.

* Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

* Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

* Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen.

* Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank.

* Flere ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken.

* 42 ansatte og agenter, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig "mistænkeligt".

* Efter fremlæggelsen af rapporten har både nu tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen forladt banken.

* Danske Bank har valgt helt at lukke for sine aktiviteter i Baltikum.

Kilder: Rapport om portefølje af udenlandske kunder i Danske Bank af advokatfirmaet Bruun Hjejle.

/ritzau/