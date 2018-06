FAKTA: Danske Banks forbindelse til våbenhandel

Berlingske og DR kan mandag fortælle, at Danske Banks estiske afdeling er en del af stor sag om våbenhandel.

I december 2009 blev et fly, der officielt fragtede mekaniske dele, ransaget i Thailand. Det viste sig, at lastrummet indeholdt 35 ton våben på vej fra Nordkorea til sandsynligvis Iran. Det er et eklatant brud på internationale sanktioner.

Papirsporet ledte blandt andet til Danske Bank estiske afdeling. Det skriver Berlingske Business og DR mandag.

Læs her, hvordan Danske Bank er viklet ind i sagen:

* Våbensmuglingen er forsøgt skjult ved at leje flyet igennem en lang række hemmelige selskaber.

* Papirer på flyet viser dog, at det er leaset af selskabet SP Trading Ltd.

* SP Trading er registreret på New Zealand. Det er oprettet af et konsulentfirma tidligere kendt for lyssky konstruktioner. Selskabet har øjensynligt ingen reel aktivitet og deler adresse med mere end 1000 andre selskaber.

* Direktøren er en 28-årig kinesisk kvinde, der efter alt at dømme er en stråmand. Ud over at være direktør i flere hundrede andre selskaber arbejder hun på Burger King i Auckland.

* Alle de indikationer på suspekt adfærd til trods er SP Trading Ltd. kunde i Danske Banks estiske afdeling.

* FN efterforsker sagen og konkluderer, at Danske Bank estiske afdeling ikke direkte er brugt til at finansiere våbenhandlen.

* Ifølge DR er der overført et stort millionbeløb via Danske Bank få dage efter flyet blev stoppet.

* Først i 2010 rapporterer Danske Bank kontoen til det estiske bagmandspoliti som mistænkelig.

* Eneste dømte i sagen er den 28-årige kinesiske kvinde.

Kilder: Berlingske Business, DR

/ritzau/