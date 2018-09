FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt

Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om hvidvask af milliarder. Læs her om sagen.

Torsdag er det kommet frem i mediet Wall Street Journal, at Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, i 2013 ignorerede advarsler fra andre chefer i Danske Bank og JPMorgan.

Ifølge mediet advarede de om, at gennemstrømningen af penge i bankens estiske filial var uforholdsmæssigt høje.

Danske Bank vil onsdag i næste uge, 19. september, præsentere resultaterne af en intern undersøgelse af mistænkelige transaktioner i bankens afdeling i Estland.

Her følger et overblik og en tidslinje over sagen:

* I 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er dens estiske filial.

* I 2013 sender en whistleblower en rapport til den nu daværende Danske Bank-direktør Robert Endersby, der advarer om store problemer med hvidvask i Estland. Thomas Borgen var på det tidspunkt chef for afdelingen i Estland.

* I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* I 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for ikke-estiske kunder.

* I marts 2017 skriver Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt er ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland er indgået flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner. Danske Bank erkender, at kontrollen i den estiske filial ikke har været god nok.

* Siden beskriver Berlingske, hvordan regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse.

* Banken får hård kritik for sin håndtering af sagen både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere, heriblandt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

* I maj 2018 udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålægger banken at sætte fem milliarder kroner til side.

* I april 2018 stopper Lars Mørch, der er medlem af direktionen med ansvar for den estiske afdeling, som en konsekvens af sagen.

* I juli 2018 skriver Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

* Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på ikke-estiske kunder. Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.

* I august 2018 indleder Bagmandspolitiet en strafferetlig efterforskning af Danske Bank.

* I september 2018 skriver Financial Times, at cirka 192 milliarder kroner fra russere har passeret gennem Danske Banks estiske filial i 2013. Det fremgår ikke, om alle pengene er mistænkt for at relatere sig til hvidvask.

* 7. september 2018 skriver Wall Street Journal, at der samlet bliver undersøgt transaktioner på knap 1000 milliarder kroner i Danske Banks hvidvasksag. Avisen henviser til anonyme kilder.

* 10. september 2018 annoncerer Danske Bank, at den forventer at offentliggøre resultaterne fra den interne undersøgelse onsdag 19. september.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen og Ritzau.

/ritzau/