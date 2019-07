FAKTA: Danske Banks store hvidvasksag

Danske Banks hvidvasksag fylder stadig meget for banken. Læs om Danske Banks egen undersøgelse af sagen her.

Danske Bank har mistet 13.600 NemKonto-kunder i første halvår af 2019, viser bankens halvårsregnskab. Samtidig er overskuddet en fjerdedel mindre end sidste år.

Regnskabet er det førte med bankens nye hollandske topchef Chris Vogelzang, der er blevet ansat, efter at store dele af bankens ledelse er blevet skiftet ud efter en sag om mulig hvidvask gennem bankens estiske filial.

I september 2018 fremlagde Danske Bank konklusionerne af sin egen undersøgelse af forholdene i sin estiske afdeling, som Berlingske Business har beskrevet siden starten af 2017.

Læs et overblik over konklusionerne her:

* Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling.

* Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport.

* Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke.

* Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.

* Undersøgelsen fandt frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder i omfattet af undersøgelsen.

* Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 2007-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.

* Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er "mistænkeligt". Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.

* Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen.

* Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank.

* Flere ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken.

* 42 ansatte og andre, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig "mistænkeligt".

* Danske Bank og over ti personer bliver fortsat undersøgt af myndigheder i flere lande og i Danmark er har Bagmandspolitiet sigtet.

Kilder: Danske Bank.

/ritzau/