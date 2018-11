FAKTA: De vigtigste tal fra A.P. Møller - Mærsks regnskab

A.P. Møller - Mærsk er kommet med regnskab for tredje kvartal. Læs de vigtigste tal her.

A.P. Møller - Mærsk har leveret et regnskab for årets ni første måneder, hvor omsætningen er hævet betydeligt. En høj oliepris presser dog resultatet.

Læs de vigtigste tal fra regnskabet her:

* Omsætningen:

Omsætningen - de penge der kommer ind - steg til 28,8 milliarder dollar i årets første ni måneder fra 22,5 milliarder dollar i samme periode 2017. Opkøbet af Hamburg Süd stod for en stor del af stigningen.

* Resultatet:

Der står stadig et minus foran resultat for 2018 til og med september. 114 millioner dollar har A.P. Møller - Mærsk tabt. Dog er der bedring. I tredje kvartal, perioden fra juli til og med september, er der skabt et overskud på 191 millioner dollar.

* Økonomien i containerfarten.

Den gennemsnitlige fragtrate, prisen for at få fragtet en container, steg til 1867 dollar i årets første ni måneder fra 1802 i samme periode sidste år.

Udgifterne med faste brændstofpriser er steget til 1828 dollar fra 1755 dollar.

Den gennemsnitlig brændstofpris er steget markant til 411 dollar per ton mod 313 dollar per ton gennemsnitligt i de første ni måneder af 2017.

* Nøgletal:

Maersk Line fragtede 10,0 millioner fyrrefodscontainere i årets første ni måneder mod 7,9 millioner i samme periode i 2017.

A.P. Møller - Mærsks havneterminaler flyttede 12,5 millioner containere i årets først ni måneder.

Havnene tjente 204 dollar per flyt mens omkostningerne lød på 168 dollar per flyt.

Kilder: A.P. Møller - Mærsk.

/ritzau/