FAKTA: Det betyder renten i euroland for dig og mig

Den Europæiske Centralbanks rente har indflydelse på økonomien hos danske boligejere.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har torsdag eftermiddag besluttet at fastholde indskudsrenten på minus 0,4 procent.

Læs her om renten, og hvad den kan betyde for dig:

* Er der en lav rente i eurolandene, vil det sikre lave boligrenter i Danmark.

* Det skyldes, at Nationalbanken under normale omstændigheder følger renteændringerne i ECB, fordi den danske krone er bundet i fast kurs til euroen.

* Når ECB sætter renten ned, er det for at få inflationen op. Målet er en inflation på knap to procent.

* Ligger inflationen for lavt, vil forbrugerne holde igen og investeringerne stoppe, da forventningen om endnu lavere priser holder forbruget i ave. Hvorfor købe i dag, når man kan få det billigere i morgen?

* Sætter ECB derimod renten ned, vil det svække euroen over for dollaren. Det er tilsigtet, så eurokursen ikke er for stærk i forhold til den amerikanske ditto.

* En svagere euro vil gøre varer fra eurolandene billigere i udlandet og sætte gang i eksporten - og dermed væksten.

* Når væksten kommer op i gear, vil forbrugerne bruge flere penge, og inflationen vil stige.

/ritzau/