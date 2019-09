FAKTA: Det er nyt i udbytteskatteskandalen

Skattestyrelsen er kommet et skridt videre i oprydningen efter den markante skandale om udbytteskat.

Skattestyrelsen er mandag kommet med en opdatering på udviklingen i den store sag om uretmæssig udbetaling af refusion udbytteskat.

I sagen har Skat udbetalt over 12 milliarder kroner til svindlere, der har fået refunderet udbytteskat af aktier, de ikke har haft.

Mandag var fokus og nye oplysninger knyttet til bankordningen. Det var en ordning, hvor banker kunne yde refusion til sine kunder og så få pengene fra staten.

Det er nyt:

* Fra 1. januar 2012 til 6. august 2015 blev der udbetalt for 5,4 milliarder kroner refusion via bankordningen.

* Der er ikke fundet systematisk fusk gennem bankordningen på samme måde, som der blev fundet ved udbetalingerne direkte fra Skat.

* Der er fundet refusion fra bankordningen, hvor der også er søgt om samme refusion fra Skat, for 828.000 kroner. Den sag er overdraget til bagmandspolitiet.

* En bank har fundet, at der er udbetalt 3,7 millioner kroner for meget. De er tilbagebetalt til Skattestyrelsen.

* En bank er stævnet for 900 millioner kroner, som er udbetalt til en canadisk pensionskasse. Pensionskassen er stævnet for samme beløb.

* Skattestyrelsen har trukket 159 "udbyttefrikort" tilbage. Det frikort til foreninger, der ikke skal betale udbytteskat. Men for de 159 har foreningerne " ikke dokumenteret at opfylde betingelserne for at have udbyttefrikort". Der er nu udstedt i alt 27 udenlandske frikort.

Flere frikort bliver nu undersøgt.

* Der er samlet fundet en forskel i betalingen af skat og den estimerede korrekte betaling af skat i bankordningen på 712-940 millioner kroner.

* I den del af sagen, der omhandler den direkte udbetaling af refusion fra Skat, er 950 millioner kroner hentet tilbage ud af de estimerede 12,7 milliarder kroner, der er svindlet for.

* Skattestyrelsen har fået adgang til 3,5 millioner dokumenter fra Dubai, der forventes at hjælpe med at få flere af pengene tilbage. Yderligere 5,5 millioner dokumenter forventes at være på vej.

* De første sager forventes at starte i Storbritannien i 2020.

Kilder: Skattestyrelsen.

