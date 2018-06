FAKTA: Det skandaleramte prestigeprojekt Amager Bakke

Amager Bakke er tegnet af Bjarke Ingels og evigt synlig i København. Men projektet er omgærdet af skandaler.

Amager Bakke er forbrændingsanlæg for store dele af det østlige Sjælland og et prestigeprojekt. Men anlægget har været dyrt og har i flere år været i politikeres og pressens søgelys.

Læs her mere om Amager Bakke og de problemer, det er løbet ind i.

* Amager Bakke er ejet af Amager Ressource Center, et affaldshåndteringsselskab, der er ejet af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør, Hvidovre og Tårnby.

* Amager Bakke er tegnet af stjernearkitekten Bjarke Ingels, er 90 meter højt og vil efter planen få en skibakke på toppen. Byggeriet blev påbegyndt i 2013.

* Projektet kostede fire milliarder kroner. Men allerede før projektet stod færdigt, kom det frem, at økonomien ikke hang sammen. Allerede i 2012 havde eksperter advaret om økonomien i projektet.

* Der var slet ikke affald nok til at gøre Amager Bakke rentabelt, og projektet stod over for et tab på 1,9 milliarder kroner.

* I 2016 indgik borgmestrene bag Amager Ressource Center en aftale, der skulle redde økonomien. Den gik ud på at sende mere affald til centret. Både fra Vestforbrænding, men også ved at importere affald fra udlandet.

* I 2017 bliver direktøren for Amager Ressource Center Ulla Rötger opsagt. Det skete på grund af de økonomiske problemer og en eksplosion på anlægget.

* I starten af 2018 kommer det frem, at redningsplanen er faldet fra hinanden, da kommunerne omkring Vestforbrænding ikke vil afgive deres affald. Samtidig vil EU ikke tillade skraldeimporten.

* En ny plan er, at Amager Ressource Center nu skal stå for at opsamle skrald i København og investere i 100 skraldebiler.

* I maj fortalte kommunen.dk, at Amager Ressource Center har brudt reglerne for udbud, og at selskabet har brugt 2,4 millioner kroner på rejser og middag til ledelsen.

* I juni viser selskabets interne undersøgelse, at reglerne for udbud er brudt i over halvdelen af de undersøgte kontrakter.

Kilder: Finans.dk, Ingeniøren, ARC.dk, kommunen.dk.