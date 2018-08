FAKTA: Disse banker gik ned under finanskrisen

Roskilde Bank var blot en af mange banker, der måtte dreje nøglen om under finanskrisen eller finde en køber.

Finanskrisen ramte den danske banksektor hårdt. Faldende priser på værdipapirer, et pludseligt fravær af internationale lånemuligheder og det faldende boligmarked kostede enormt dyrt.

Samlet nedskrev bankerne lån for 147 milliarder kroner fra 2008-2011. Krisen skar 12 procent af bnp fra 2009-2013, svarende til 200 milliarder kroner.

I alt forvandt 62 banker og pengeinstitutter fra landskabet. Se her en liste over de største, der bukkede under.

Banker mærket med * blev overtaget af staten.

Banker mærket med # lukkede efter indgreb fra Finanstilsynet men blev ikke overtaget af staten.

Banker mærket med ¤ er ophørt uden indblanding fra Finanstilsynet.

2008:

Bank Trelleborg #.

Roskilde Bank *.

Bonusbanken #.

Sparekassen Mors #.

EBH Bank *.

Aktieselskabet Ringkjøbing Bank ¤.

2009:

Lokalbanken i Nordsjælland ¤.

Gudme Raaschou Bank *.

Fionia Bank *.

2010:

Capinordic Bank *.

Finansbanken ¤.

Forstædernes Bank ¤.

Morsø Sparekasse ¤.

Skælskør Bank ¤.

Eik Bank *.

Eik Banki *.

Morsø Bank ¤.

2011:

Amagerbanken *.

Sammenslutningen Danske ¤.

Fjordbank Mors *.

Max Bank *.

2012:

Sparekassen Farsø ¤.

Aarhus Lokalbank Aktieselskab ¤.

Sparekassen Østjylland *.

Skandinaviske Enskilda Banken ¤.

Bank DNB ¤.

Sparbank ¤.

2013:

Tønder Bank #.

Sparekassen Lolland #.

Kilder: Rapporten "Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring".

/ritzau/