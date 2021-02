FAKTA: Disse brancher havde størst tilbagegang i 2020

Luftfartsbranchens salg faldt med over 60 procent i 2020, mens netbutikker havde fremgang på 30 procent.

Coronaudbruddet i 2020 var hårdt for rejsebranchen, mens webshops og ejendomsmæglere havde kronede dage.

Her er en oversigt over, hvilke brancher der har klaret sig bedst og dårligst målt på deres salg.

Her er de ti brancher med størst tilbagegang:

1. Luftfart: -61,1 procent.

2. Rejsebureauer: -60,5 procent.

3. Hoteller: -46,0 procent.

4. Teater, musik og kunst: -40,9 procent.

5. Forlystelsesparker: -40,8 procent.

6. Restauranter: -26,3 procent.

7. Anlægsentreprenører: -23,1 procent.

8. Tøj- og skobutikker: -16,7 procent.

9. Lotteri og andet spil: -16,0 procent.

10. Sport: -15,2 procent.

Her er de ti brancher med størst fremgang:

1. Internethandel, postordre: +30,4 procent.

2. Udlejning og leasing af materiel: +28,2 procent.

3. Finansiel service: +19,2 procent.

4. Dyrlæger: +12,3 procent.

5. Informationstjenester: +10,9 procent.

6. Udgivelse af computerspil og anden software: +10,2 procent.

7. Elektronikbutikker: +9,4 procent.

8. Isenkrammere: +8,3 procent.

9. Ejendomsmæglere: +7,5 procent.

10. Post- og kurertjeneste: +6,5 procent.

Kilder: Danmarks Statistik, SMVdanmark og Danske Bank.

* Statistikken er baseret på virksomhedernes indberetninger af moms. Offentlige virksomheder er taget ud.

* Tallene skal læses med det forbehold, at opgørelsen er baseret på færre indberetninger end normalt på grund af, at fristen for at indbetale moms er udskudt for at hjælpe virksomhederne.

/ritzau/