FAKTA: Disse pensionskasser dropper udskældt skattely

En række pensionsselskaber vil ikke længere investere nye penge i Caymanøerne. Se listen her.

En række pensionsselskaber har besluttet at stoppe med at investere nye penge i Caymanøerne, fordi EU har sat øgruppen på sin sorte liste over skattely.

Det viser en rundspørge blandt 11 pensionsselskaber, som Information har foretaget.

Ti selskaber har svaret ja til at stoppe investeringer. Danica Pension vil tage spørgsmålet op til genovervejelse.

Se listen over de ti selskaber, der stopper investeringer:

- ATP

- Industriens Pension

- Lægernes Pension

- P+

- PensionDanmark

- PFA

- PKA

- Pædagogernes Pension (PBU)

- Sampension

- Velliv

Kilde: Information.

/ritzau/