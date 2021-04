FAKTA: DSV Panalpina har ofte snøren ude efter opkøb

DSV Panalpina har tirsdag annonceret endnu et stort opkøb. Få her et overblik over selskabets seneste køb.

Tirsdag kan transportkoncernen DSV Panalpina igen fortælle, at forretningen udvides med opkøbet af endnu et selskab.

Det er langtfra første gang, at det danske selskab har snøren ude efter andre spillere i branchen.

Her kan du få et overblik over selskabets store opkøb de seneste år:

* 2021: Agility Global Integrated Logistics

I april offentliggøres det, at DSV Panalpina overtager Agility Global Integrated Logistics fra Kuwait i en handel til en værdi af 26 milliarder kroner.

Selskabet havde i 2020 en omsætning på 26 milliarder kroner og omkring 17.000 medarbejdere.

Til sammenligning havde DSV Panalpina i 2020 en omsætning på 115,9 milliarder kroner og knap 57.000 ansatte.

Den kombinerede virksomhed vil blive verdens tredjestørste transport- og logistikkoncern.

Handlen forventes at være afsluttet i tredje kvartal 2021.

* 2019: Panalpina

Omkring 37 milliarder kroner lød prisen for det schweiziske selskab Panalpina.

Opkøbet bidrog med 14.500 nye ansatte til det danske selskab og en omsætning på knap seks milliarder schweizerfranc - hvad der nu svarer til 40 milliarder kroner.

Med i handlen fik DSV også tilføjet Panalpina til sit selskabsnavn.

* 2016: UTI Worldwide

Tilbage i 2016 blev amerikanske UTI Worldwide tilføjet for 9,5 milliarder kroner.

For den nette sum blev tilføjet 21.000 ansatte og en årlig omsætning på 3,9 milliarder dollar - eller 24 milliarder kroner.

Det betød, at det danske selskab på daværende tidspunkt tæt på fordoblede sin omsætning og medarbejderstab.

Kilde: DSV Panalpina.

/ritzau/