FAKTA: EU lader PostNord beholde dansk milliardstøtte

EU godkender, at PostNord i 2017 modtog et milliardbeløb i statsstøtte. Få indblik i postfirmaets krise her.

EU-Kommissionen har mandag delt gode nyheder ud til PostNord.

Postfirmaet, der i årevis har lidt økonomisk under faldende brevmængder, modtog i efteråret omkring halvanden milliard kroner i støtte fra den danske stat.

Mandag har EU vurderet, at der ikke var tale om ulovlig statsstøtte, og PostNord må dermed beholde pengene, der er en del af en redningsplan.

Få indblik i PostNords krise og redningsproces her:

* Siden årtusindskiftet er brevmængderne i den danske del af PostNord faldet med mere end 80 procent. Samtidig er portoen steget.

* I første kvartal 2016 fragtede PostNord i Danmark 103 millioner breve. I første kvartal 2018 var tallet 71 millioner.

* Mens antallet af breve er faldet, er det gået den anden vej med mængden af pakker. Det skyldes blandt andet stigende nethandel.

* Den danske del af forretningen har længe været tabsgivende. I første kvartal af 2018 tabte PostNord Danmark 199 millioner svenske kroner på driften. I hele 2017 var tabet på over en milliard svenske kroner.

* I oktober 2017 blev ejerne enige om at skyde 1,7 milliarder kroner i PostNord, hvoraf den danske stat bidrager med langt den største del - 1,4 milliarder kroner.

* Pengene skal blandt andet bruges til at betale for kompensation til kommende afskedigelser af tjenestemænd som led i en stor omstilling af selskabet.

* EU godkender mandag, at den danske stat kompenserer Post Danmark - gennem ejeren PostNord - med op til 1,2 milliarder kroner frem mod 2019.

* De kommende år vil PostNord skære mellem 3500 og 4000 fuldtidsstillinger, herunder 500 i administrationen.

Kilder: Ritzau, EU-Kommissionen.

/ritzau/