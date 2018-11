FAKTA: Finanstilsynet løfter pegefingeren for Jyske Bank

Jyske Bank har fået seks påbud, der skal sikre, at banken ikke bliver misbrugt til hvidvask.

Finanstilsynet har givet Jyske Bank seks påbud, der skal sikre, at banken ikke bliver brugt til hvidvaskning af penge.

Det har tilsynet besluttet efter en inspektion i banken i november sidste år. Der er ikke fundet konkrete tilfælde af, at Jyske Bank skulle være misbrugt til hvidvask.

Her er et overblik over de seks påbud:

* Jyske Bank skal justere sin risikovurdering og sin hvidvaskpolitik.

* Der skal være uafhængighed mellem den hvidvaskansvarlige i Jyske Bank og den del af banken, som skal sikre, at reglerne bliver overholdt.

* Jyske Bank skal sikre, at der er god nok kontrol med datterselskaber i Gibraltar og Hamburg. Banken har i dag ikke god nok sikkerhed for, at de selskaber overholder lovgivningen.

* Bankens procedurer skal laves, så der er styr på, at man har godt nok kendskab til kunderne, hvis banken starter et samarbejde med udenlandske banker.

* Jyske Bank skal sikre, at bankens systemer og forretningsgange gør, at der bliver skaffet nødvendige informationer om kunder.

* Bankens elektroniske overvågning af overførsler skal inddrage oplysninger som for eksempel formålet med et konkret kundeforhold samt omfanget.

Kilder: Jyske Bank, Finanstilsynet.

/ritzau/