FAKTA: Fire nordiske banker er forfædre til Nordea

Nordea blev skabt, da flere nordiske banker gik sammen. I dag er det Nordens største finanskoncern.

Nordea er tirsdag morgen kommet med regnskab for årets tre første måneder, der blandt andet indeholdt en hensættelse på 709 millioner kroner til fremtidige hvidvaskbøder, som banken forventer at skulle betale.

Her følger en oversigt over Nordea, der er den største finanskoncern i Norden:

* Storbanken Nordea har omkring ti millioner privatkunder og 560.000 erhvervskunder.

* Ud over at drive bankforretninger gør Nordea sig også inden for blandt andet pension, realkredit og forsikring.

* Nordea har cirka 29.300 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte skal barberes med flere tusinde i løbet af de kommende fire år.

* Nordea er til stede i Danmark, Sverige, Norge og Finland og også på nye markeder som Estland, Letland, Litauen og Rusland. I alt er Nordea "til stede" i 20 lande.

* De fire nordiske banker Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge fusionerede fra slutningen af 1990'erne og er siden 2001 blevet drevet under navnet Nordea.

* Nordea har trods sin korte livshistorie rødder tilbage til starten af 1820'erne. Nordeas "familietræ" omfatter således flere end 300 banker.

* Bankens topchef er finnen Casper von Koskull, der har været direktør siden 2015. Bestyrelsesformanden er Torbjörn Magnusson, der blev valgt i starten af 2019.

* Nordeas hovedsæde blev sidste år rykket fra Stockholm til Helsinki, da banken var utilfreds med ny regulering mod de svenske banker.

Kilde: Nordea.