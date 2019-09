FAKTA: Fire nordiske banker er forfædre til Nordea

Danskeren Frank Vang-Jensen er ny øverste chef i Nordea, der er en af de absolut største banker i Norden.

51-årige Frank Vang-Jensen er blevet udpeget som ny koncernchef i Nordea.

Han afløser finnen Casper von Koskull, der fortsætter i banken indtil 2020 for at sikre en god overgang.

Her følger en oversigt over Nordea, der er den største finanskoncern i Norden:

* Storbanken Nordea har omkring ti millioner privatkunder og 560.000 erhvervskunder.

* Ud over at drive bankforretninger gør Nordea sig også inden for blandt andet pension, realkredit og forsikring.

* Nordea har i underkanten af 30.000 fuldtidsansatte. Antallet af ansatte skal barberes med flere tusinde i løbet af de kommende år.

* Nordea er til stede i Danmark, Sverige, Norge og Finland og også på nye markeder som Estland, Letland, Litauen og Rusland. I alt er Nordea "til stede" i 20 lande.

* De fire nordiske banker Nordbanken i Sverige, Merita Bank i Finland, Unibank i Danmark og Christiania Bank og Kreditkasse i Norge fusionerede fra slutningen af 1990'erne og er siden 2001 blevet drevet under navnet Nordea.

* Nordea har trods sin korte livshistorie rødder tilbage til starten af 1820'erne. Nordeas "familietræ" omfatter således flere end 300 banker.

* Banken har udpeget Frank Vang-Jensen som ny topchef. Han afløser finnen Casper von Koskull, der vil på pension fra 2020.

* Bestyrelsesformanden er Torbjörn Magnusson, der blev valgt i starten af 2019.

* Nordeas hovedsæde blev sidste år rykket fra Stockholm til Helsinki, da banken var utilfreds med ny regulering mod de svenske banker.

Kilde: Nordea.

/ritzau/