FAKTA: Her er de mest brugte streamingtjenester

Netflix og YouTube er de tjenester, som oftest benyttes af befolkningen, når danskerne streamer indhold.

Streaming fortsætter med at fylde en større del, når der står underholdning på menuen.

Her er en oversigt over, hvor stor en andel af befolkningen - personer over 12 år - der har benyttet streamingtjenesten på ugentlig basis i 2020. Tallet i parentes er for 2019.

YouTube: 52 procent (46).

Netflix: 48 procent (39).

DR: 42 procent (37).

Viaplay: 25 procent (15).

TV2 Play: 20 procent (18).

Disney+: 16 procent.*

YouSee TV Film: 12 procent (15).

HBO Nordic: 10 procent (15).

Dplay (Discovery+): 5 procent (3).

Apple TV+: 3 procent.*

C More: 3 procent (3).

Amazon Prime Video: 2 procent.*

Kilde: DR Medieforskning.

* Var ikke lanceret i Danmark i 2019.

/ritzau/