FAKTA: Her er historien bag landets største teleselskab

TDC er Danmarks største teleselskab og fik tidligere i år nye ejere. Læs mere om selskabet her.

TDC er onsdag morgen kommet med regnskab for årets første ni måneder, der viste et driftsoverskud på 5,13 milliarder kroner.

For første gang i flere år har teleselskabet udsigt til at kunne øge sit overskud set over hele året.

Her kan du læse om TDC, der har haft forskellige ejere gennem tiden.

* TDC er Danmarks største teleselskab og udbyder telefoni, tv og bredbånd til private og virksomheder.

* Historien om TDC begyndte i august 1882, da C.F. Tietgen stiftede Kjøbenhavns Telefon Selskab, senere kaldet Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab (KTAS).

* I 1990 besluttede Folketinget at samle de fire regionale teleselskaber, herunder KTAS, i Tele Danmark.

* Staten satte gang i en privatisering af Tele Danmark i 1994 ved at sende selskabet på børsen.

* I 1998 var alle statens aktier solgt - blandt andet til amerikanske Ameritech, der senere blev en del af kæmpen AT T.

* Tele Danmark skiftede navn til TDC i 2000.

* I 2005 overtog fem kapitalfonde næsten 90 procent af TDC.

* I perioden 2010 til 2013 solgte de løbende aktierne igen via børsen.

* I 2018 købte ATP, PFA, PKA og australske Macquarie TDC for over 40 milliarder kroner.

* Den australske fond ejer halvdelen, mens de tre danske ejere sidder på en sjettedel hver.

Kilder: TDC, Ritzau.