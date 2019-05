FAKTA: Her er huspriserne steget mest siden finanskrisen

Gribskov, Lejre og Halsnæs er de tre kommuner, hvor huspriserne er længst fra finanskrisens boligfest.

Prisudviklingen på huse har været meget forskellig fra kommune til kommune, siden de toppede før finanskrisen. I 22 kommuner er priserne i dag højere, end de var før finanskrisen.

Modsat er der 71 kommuner, hvor priserne fortsat er under niveauet fra før finanskrisen. I fem kommuner er der for få handler til at føre statistik over en gennemsnitspris.

- Her kan du se de ti kommuner, hvor prisen per kvadratmeter er steget mest, siden priserne toppede:

* København: 8349 kroner per kvadratmeter.

* Gentofte: 5772 kroner per kvadratmeter.

* Herlev: 4362 kroner per kvadratmeter.

* Lyngby-Taarbæk: 3526 kroner per kvadratmeter.

* Aarhus: 3282 kroner per kvadratmeter.

* Hvidovre: 2621 kroner per kvadratmeter.

* Rødovre: 2586 kroner per kvadratmeter.

* Gladsaxe: 2547 kroner per kvadratmeter.

* Tårnby: 2518 kroner per kvadratmeter.

* Aalborg: 2043 kroner per kvadratmeter.

- Her kan du se de ti kommuner, hvor prisen per kvadratmeter er faldet mest, siden priserne toppede:

* Gribskov: -4937 kroner per kvadratmeter.

* Lejre: -4606 kroner per kvadratmeter.

* Halsnæs: -4143 kroner per kvadratmeter.

* Hørsholm: 3890 kroner per kvadratmeter.

* Odsherred: 3748 kroner per kvadratmeter.

* Holbæk: 3466 kroner per kvadratmeter.

* Faxe: 3455 kroner per kvadratmeter.

* Kalundborg: 3411 kroner per kvadratmeter.

* Helsingør: 3313 kroner per kvadratmeter.

* Frederikssund: 3237 kroner per kvadratmeter.

Kilder: Boligsiden.

