FAKTA: Her er virksomheden bag legoklodsen

Lego har en lang historie bag sig og er stadig en populær legetøjsfabrikant i hele verden.

Lego har onsdag offentliggjort regnskab for de første seks måneder af 2020.

Her er fakta om den danske legetøjsvirksomhed:

* Lego er et privatejet selskab med hovedkontor i Billund, men Lego har afdelinger over hele verden, og der sælges produkter i mere end 140 lande.

* Selskabet ejes stadig af familien Kirk Kristiansen, som grundlagde det i 1932.

* Lego startede med at lave snedkerarbejde som trapper, skamler og strygebrætter.

* Lego begyndte kort efter også at lave trælegetøj.

* Lego begyndte i 1949 at lave klodser, der kunne sættes sammen.

* Legoklodsen, som den kendes i dag, blev lanceret i 1958.

* Virksomheden beskæftiger sig med udvikling af børns kreativitet gennem leg og læring. Navnet Lego er en sammentrækning af ordene "leg godt".

* Med udgangspunkt i den karakteristiske legoklods sælger virksomheden legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale til børn over hele verden.

* Virksomhedens administrerende direktør er Niels B. Christiansen. Han har tidligere været administrerende direktør i Danfoss, der er kendt for sine termostater.

* Han erstattede 1. oktober 2017 Bali Padda, der nåede at bestride posten godt halvandet år.

* Bali Padda afløste 1. januar 2016 Jørgen Vig Knudstorp, der havde været direktør siden oktober 2004 og var den første uden for Kirk-familien til at stå i spidsen for virksomheden.

Kilde: Lego.

/ritzau/