FAKTA: Her skal der bygges nye datacentre i Danmark

Apple dropper datacenter nær Aabenraa i takt med, at en håndfuld andre centre er på vej i Danmark.

I 2017 kom det frem, at Apple ville bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa på 285 hektar.

Men tirsdag oplyser selskabet i en skriftlig erklæring, at planerne om datacentret er skrottet. I stedet vil Apple fokusere på sit center i Viborg.

Apple er ikke den eneste it-gigant, der arbejder med at bygge datacentre i Danmark. Selskabet er heller ikke alene om at have droppet ellers planlagte projekter.

Her kan du læse kort om datacentre og nedslag i projekter i Danmark, der har været offentligt kendt de seneste år:

* Datacentre er store haller fyldt med computerservere, som leverer tjenester til hele verden via dataforbindelser.

* Bag datacentrene står it-mastodonter som Google, Apple og Facebook. Centrene bruger enorme mængder strøm og har derfor brug for en sikker elforsyning.

* Apple venter at åbne et datacenter ved Foulum nær Viborg i 2020. Centeret skal efter planen forsynes med strøm fra en vindmøllepart og et 42 megawatt stort solcelleanlæg.

* Selv om planen med centeret i Aabenraa er droppet, ejer Apple dog fortsat byggegrunden, oplyser Thomas Andresen (V), borgmester i kommunen.

* Google har købt en grund i Kassø ved Aabenraa med henblik på at opføre et datacenter. Selskabet har også købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.

* Efter et år med undersøgelser valgte Facebook i marts at droppe et datacenter i Esbjerg. Det skulle efter planen have haft et areal på 250.000 kvadratmeter.

* Facebook er dog stadig ved at opføre et datacenter i Odense.

* Rådgivningsselskabet Cowi har tidligere anslået, at strømforbruget på datacentre i Danmark fra 2019 vil stige til syv terawatt-timer (TWh) i 2030 - svarende til knap 17 procent af det samlede danske elforbrug.

* De store it-selskaber har på forhånd bekendtgjort, at deres datacentre kommer til at køre på klimavenlig, CO2-neutral elektricitet.

* Det statslige selskab Energinet står for planlægningen af det danske transmissionsnet, så det kan håndtere den nødvendige mængde strøm.

Kilder: Ritzau, Cowi, Apple, Energistyrelsen.

/ritzau/