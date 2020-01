FAKTA: H&M har 179.000 ansatte i 74 lande

Svenske H&M er siden 1947 gået fra én butik til over 5000 på verdensplan.

Tøjselskabet H er torsdag morgen kommet med regnskab for 2019. Det viser et overskud på 9,5 milliarder kroner.

I samme forbindelse oplyser virksomheden, at administrerende direktør Karl-Johan Persson stopper efter mere ti år på posten for at blive bestyrelsesformand.

Den post overtager han fra sin far, Stefan Persson.

Få her et indblik i H

* På verdensplan har H cirka 179.000 ansatte i 74 lande.

* Ved udgangen af 2019 havde hele H mere end 5000 butikker over hele verden.

* H har onlinebutikker i over 50 lande. Satsning på onlinebutikker fik desuden H til at skære ned på antallet af nye butikker i 2019.

* H Group ejer H, H Home, COS, Other Stories, Monki, Weekday, Arket og Afound. De fleste mærker sælger tøj og tilbehør som sko og tasker, mens H Home sælger boligtilbehør.

* I 1947 åbnede den svenske entreprenør Erling Persson den første butik, Hennes, hvor der udelukkende blev solgt tøj til kvinder. Den åbnede i Västerås i Sverige.

* Den første danske butik åbnede i 1967.

* Navnet skiftede til Hennes Mauritz i 1968, da Erling Persson købte jagt- og fiskeributikken Mauritz Widforss. Samtidig udvidede tøjkæden sit sortiment til også at indeholde herre- og børnetøj.

* Nu hedder virksomheden blot H

Kilder: Ritzau, TT og H

/ritzau/