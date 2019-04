FAKTA: Hvidvask er forsøg på at gøre beskidte penge rene

Hvidvask er, når kriminelle forsøger at få lyssky penge til at se ud, som om de var tjent på ærlig vis.

Nordea har valgt at sætte over 700 millioner kroner til side, fordi banken forventer at få bøder i sager om hvidvask.

Det oplyser banken i sit regnskab for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Her følger en oversigt over, hvad begrebet hvidvask betyder.

* Hvidvask er en betegnelse for, når kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om det er penge tjent på ærlig vis.

* Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling eller røveri. Det kan også være penge, som er opnået gennem for eksempel underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

* Loven om hvidvask definerer det som:

1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig selv eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

* I praksis kan hvidvask for eksempel foregå ved, at penge fra ulovligheder sættes i banken sammen med penge fra lovlige formål, overføres til udlandet eller bruges til at købe fast ejendom eller varer af høj værdi.

* De kriminelle vil typisk forsøge at sløre, hvor pengene kommer fra. For eksempel ved at overføre pengene til banken via et skuffeselskab - det vil sige et selskab uden reel aktivitet.

* Virksomheder og personer, som er omfattet af loven om hvidvask, er forpligtet til at have antennerne ude.

* Det betyder for eksempel, at banker er forpligtet til at være opmærksomme på deres kunders aktiviteter og anmelde mistænkelige forhold til myndighederne.

* Hvis pligterne ikke efterkommes, kan der straffes med bøde eller fængsel.

Kilder: Anklagemyndigheden.

/ritzau/