FAKTA: Industri-aftale har mere barsel til far og mere frit valg

Industriens forlig har fem uger mere med løn under sygdom, øremærket barsel til faren og højere mindsteløn.

Dansk Industri og CO-Industri har søndag præsenteret en aftale om en overenskomst for de næste tre år.

Nu skal de to organisationer tilbage i deres bagland og hente opbakning til aftalen.

Her kan du læse om nogle af de punkter, som parterne er blevet enige om:

* Mindste-satsen løftes med 7,5 kroner.

Det, der også kaldes mindstelønnen, øges med 7,5 kroner i løbet af aftalens løbetid. Hvordan det konkret udformes, nævnes ikke.

* Fritvalgs Lønkontoen øges fra fire til syv procent.

Fritvalgs Lønkontoen betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på en konto. Her kan lønmodtageren vælge at bruge dem på en række forskellige ting.

Pengene kan gå til mere ferietid eller flere penge under ferien. De kan også gå til pension, nedsat tid for seniorer eller to børneomsorgsdage. Den kan udbetales som løn.

Forliget vil forlænge aftalen og udvide den, så pengene også kan bruges på fravær ved barns lægebesøg og barns anden sygedag.

Samtidig skal indbetalingen løftes fra fire til syv procent af den ferieberettigede løn.

* Tre ugers øremærket barsel til faderen.

DI og CO-Industris har aftalt, at der skal øremærkes yderligere tre uger end i dag til den anden forældre - det betyder, at der skal øremærkes otte uger til faderen.

* Løn under sygdom udvides.

Perioden, hvor man kan få løn under sygdom, udvides fra ni til 14 uger.

Kilder: CO-Industri og Dansk Industri.

