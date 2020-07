FAKTA: Jet Time har før været i økonomisk uvejr

Jet Time har begæret sig konkurs. Læs her mere om firmaet, der løser transportopgaver for andre selskaber.

Tirsdag har det danske luftfartsselskab Jet Time begæret sig konkurs.

Ejeren af selskabet har dog for nylig registret et nyt selskab - kaldet Jettime - hvor flere af aktiverne fra det gamle Jet Time videreføres.

Læs her mere om, hvem Jet Time er:

* Jet Time blev etableret i 2006 og er ejet af erhvervsmanden Lars Thuesen.

* Selskabet har igennem årene ydet transportløsninger for charterarrangører og flyselskaber samt private og offentlige virksomheder.

* Jet Time har serviceret kunder som blandt andre TUI, Apollo, Bravo Tours, Spies, Tjæreborg, Ving, SAS og Norwegian.

* Jet Time havde indtil for nylig lidt over 400 ansatte, men valgte i juni at fyre størstedelen i et forsøg på at redde selskabet. Jet Time ejer 11 passagerfly.

* Igennem årene har Jet Time over flere gange været i økonomiske problemer.

* Eksempelvis var selskabet ude i en stor krise i 2013-16, hvor selskabet havde et samlet underskud på næsten 500 millioner kroner.

* Ved udgangen af august sidste år havde Jet Time en negativ egenkapital på 270,1 millioner kroner.

Kilder: Jet Time og cvr.dk.

/ritzau/