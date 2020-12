FAKTA: Lukkede butikker skal bremse smittespredningen

Fra mandag skal blandt andet frisører og tatovører lukke til 3. januar. Læs her, hvad der ellers lukker.

Fra mandag skal liberale erhverv holde lukket foreløbigt frem til 3. januar.

Det skyldes et forsøg fra regeringen på at bremse den seneste tids stigning i smittetallene.

Læs her, hvilke slags forretninger der skal lukke, og hvad der ellers skal lukke som følge af et politisk forsøg på at bremse smittespredningen:

* Visse liberale serviceerhverv, hvor den smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, lukkes fra 21. december til og med 3. januar.

* Det gælder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-og massageklinikker, solarier, frisører, køreskoler og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder.

* Visse serviceerhverv er dog undtaget lukningerne. Det gælder eksempelvis fysioterapeuter, da de er kategoriseret som en del af sundhedsvæsenet og derfor fortsat kan holde åbent ligesom hospitaler og praktiserende læger.

* Allerede siden 17. december har indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skulle holde lukket. Også her gælder det frem til og med 3. januar.

* Fra 25. december skal alle ikke-essentielle butikker lukke frem til og med 3. januar. Undtagelsen er dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Kilde: Sundhedsministeriet.

/ritzau/