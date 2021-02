FAKTA: Lundbeck lever af at bekæmpe hjernesygdomme

Lundbeck laver medicin mod blandt andet epilepsi, depression og angst. Læs om selskabet her.

Den danske medicinalkoncern Lundbeck har torsdag præsenteret årsregnskab for 2020.

Læs om det danske selskab her:

* Lundbeck er en medicinalvirksomhed, som lever af at udvikle, producere og sælge lægemidler mod hjernesygdomme.

* Lægemidlerne er rettet mod sygdomme som epilepsi, depression og angst samt sygdommene Huntingtons, Alzheimers og Parkinsons.

* Virksomheden blev stiftet i 1915 af Hans Lundbeck som et handelsfirma, der handlede med så forskellige varer som maskiner, kiks, sødestoffer og biografudstyr.

* I 1930'erne begyndte Lundbeck at producere og pakke lægemidler i Danmark.

* Virksomheden har i dag forskningsanlæg i Danmark, Kina og USA samt produktionsanlæg i Kina, Danmark, Frankrig og Italien.

* Kåre Schulz blev i 2015 administrerende direktør for Lundbeck. Men 1. november 2017 forlod han Lundbeck til fordel for et job som topchef i Teva Pharmaceutical Industries.

Finansdirektør Anders Götzche var derefter i en periode indsat som fungerende administrerende direktør, indtil han 1. september 2018 blev afløst på posten af Deborah Dunsire.

* Lundbeck blev i 1999 børsnoteret på fondsbørsen i København.

Kilde: Lundbeck.

/ritzau/