FAKTA: Macquaries skattehistorier i medierne

Australske Macquarie, der er blevet medejer af TDC, har gentagne gange været i medierne om sin skat.

Australske Macquarie blev i maj officielt ejer af danske TDC sammen med flere danske pensionskasser.

Macquarie var fra 2005 til 2017 ejer af Københavns Lufthavne. I den periode var der flere historier om, hvordan selskabet mindskede sin skattebetaling.

Her er en oversigt over de historier, der har præget mediebilledet omkring Macquaries ejerskab af Københavns Lufthavn.

* I 2011 kunne Politiken fortælle, at Macquarie havde hevet 2,2 milliarder kroner ud af lufthavnen via en skattekonstruktion i Luxembourg og dermed undgået skat for over 500 millioner kroner.

Det var sket ved, at Macquarie havde ydet lån til lufthavnen til en høj rente. Rentebetalingerne skete til et selskab i Luxembourg. Dermed kunne der trækkes penge ud af lufthavnen, der ikke skulle beskattes som et overskud.

* Det kom kort efter frem, at Skat havde rejst et krav på 800 millioner kroner mod Macquarie.

* I 2014 optrådte Macquarie prominent i de såkaldte LuxLeaks, et læk af 28.000 dokumenter, der afdækkede en lang række selskabers lukrative skatteaftaler med Luxembourg.

* I 2017 kunne Ekstra Bladet fortælle, at de milliarder af kroner, som Macquarie havde udbetalt sig selv i udbytte fra lufthavnen, var gået via flere selskaber i Luxembourg til et selskab på det kendte skattely Guernsey.

* I 2017 kritiserede erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og transportminister Ole Birk Olesen (LA), at Macquarie havde trukket store udbytter ud af lufthavnen i stedet for at investere i den og sænke priserne for flyselskaberne.

* Ekstra Bladet skrev i starten af 2017, at Skat har sager kørende mod selskabet både for ikke at have betalt udbytteskat i Danmark og for den luxembourgske lånefinte. Det kan Skat dog hverken be- eller afkræfte.

